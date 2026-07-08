Hitzeschutz: Wiederkehr will kurzfristig 50 Schulen kühlen

Bis zu 39 Grad Celsius wurden am Ende des aktuellen Schuljahres in manchen Klassenzimmern gemessen. Temperaturen, bei denen Unterricht wohl eher nicht mehr zumutbar ist. Doch wie könnte man der Hitze in Österreichs Klassenzimmern entgegnen? Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) hat mit Andreas Schaffhauser, Generaldirektor von Geosphere Austria, am Mittwoch über die Ergebnisse eines „Hitzegipfels“ unterrichtet. Die jüngste Hitzewelle hätte die Infrastruktur und Menschen sehr belastet, spricht Wiederkehr von einem „Weckruf“ für zusätzliche Maßnahmen. „Die Annahme ist leider klar, dass die Anzahl der Hitzetage durch den Klimawandel massiv steigen wird.“

Vorerst 50 Projekte Man sei dabei drei zentralen Fragen nachgegangen, so Wiederkehr. Erstens: Sollen Sommerferien verschoben werden? Resultat: Das sei nur im Gleichklang der Bundesländer möglich, es werde vertiefte Gespräche geben, betont Wiederkehr. Zweite Frage: Wie kann man Schulgebäude adaptieren? Man müsse langfristig in die Infrastruktur investieren, so der Bildungsminister. Man habe bei den Bundesschulen nun einmal 50 Projekte priorisiert, um kurzfristig Entlastung zu bringen. Diese würden „in den nächsten Jahren umgesetzt“, heißt es auf Nachfrage aus Wiederkehrs Büro. Hier gehe es etwa um den Einbau von Jalousien, Fenstertausch, Begrünungsmaßnahmen, Nachtlüftungssysteme, aber auch die Klimatisierung von besonders betroffenen Räumen. In Österreich gibt es rund 6.000 Schulgebäude.