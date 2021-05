Historie des Maßnahmenvollzugs: Von „Wahnwitz, Blödsinn und Abartigkeit“

„Reformkaiser“ Joseph II. hat sich des Themas im 18. Jahrhundert angenommen. Psychisch Kranke galten damals als Rechtlose, wurden in ihren Familien und in kirchlichen Einrichtungen versteckt oder vegetierten in Armenhäusern dahin. Der Narrenturm war die erste Institution in Europa, die ausschließlich für die Behandlung von „Irren“ geschaffen wurde (allerdings nur bis ca. 1869).

Wer ruhig war, konnte sich in dem fünfstöckigen, ringförmigen Gebäude relativ frei bewegen, Tobende wurden in ihren Zellen angekettet. Erste „Zwangsjacken“ soll es ab 1790 gegeben haben. „Behandelt“ wurden psychisch Kranke mit Aderlass oder kalten Güssen. Immerhin erkannte man aber an, dass sie tatsächlich krank – und damit behandelbar waren.

Und schon damals war klar, dass bei Geisteskranken, die Gesetze brachen, das uralte Prinzip der Vergeltung und Abschreckung nicht greift, weil sie ihr Handeln kaum steuern können.

Der Aspekt der „Schuldfähigkeit“, der bis heute gilt, wurde bereits in der Ägide von Josephs Mutter, Kaiserin Maria Theresia, in der „Constitutio Criminalis Theresiana“ von 1768 festgeschrieben, erklärt Rechtshistoriker Markus Steppan von der Uni Graz: „Ärzte stellten vor einem Richter fest, wie weit die Gemütsverrückung bei einem Rechtsbrecher ausgeprägt ist. Toll- und Wahnsinnige wurden nicht nach dem Strafrecht bestraft.“ Eingesperrt wurden aber auch sie in Irren-, Zucht- oder Armenhäusern – ohne Strafrahmen, auf unbestimmte Zeit.