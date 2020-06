High Noon im U-Ausschuss

Was ist im Ibiza-Untersuchungsausschuss nicht alles Thema: vertrauliche SMS zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache; geschredderte Festplatten aus dem Kanzleramt; das Ibiza-Video und dessen verstörender Inhalt sowie diverse Personalrochaden und Absprachen in den Casinos bzw. Unternehmen, an denen der Staat mit Milliarden Euro beteiligt ist.

Haben Sie mittlerweile die Übersicht verloren? Oder hatten Sie diese ohnehin nie so richtig?

Heute, Mittwoch, wird Bundeskanzler Sebastian Kurz dem Ausschuss Rede und Antwort stehen, man könnte von einem „High Noon“ sprechen. Und weil dem ÖVP-Chef der frühere und der amtierende Finanzminister sowie zahlreiche prominente Auskunftspersonen folgen, gibt es vermutlich keine bessere Gelegenheit, um als Beobachter neu in den Ausschuss einzusteigen – immerhin ist der U-Ausschuss einer der relevantesten, geht es doch um demokratiepolitisch so grundsätzliche Fragen wie: Kann man sich in Österreich Gesetze kaufen? Der KURIER bringt Sie auf den aktuellen Stand.

Warum muss der Bundeskanzler im Untersuchungsausschuss aussagen – und was hat es mit den nun publik gewordenen SMS zwischen ihm und Strache auf sich?

Eigentlich untersucht der U-Ausschuss die Ibiza-Affäre, kurzum: Es wird überprüft, was es mit dem Video, das vor einem Jahr zum Bruch zwischen ÖVP und FPÖ geführt hat, auf sich hat. Hier interessieren vor allem die Behauptungen des damaligen Vizekanzlers Strache. Er hat im Video nicht nur erklärt, wie man beispielsweise mit Vereinen die Regeln zur Parteienfinanzierung sowie öffentliche Ausschreibungen umgehen könne, sondern auch behauptet, der Glücksspielkonzern Novomatic „zahlt alle“ – gemeint: die politischen Parteien. Die Novomatic selbst stellt das in Abrede, Strache hat sich entschuldigt. Die nun öffentlich gewordenen SMS zwischen Kurz und Strache sind nicht sonderlich überraschend. Im Wesentlichen geht es darum, dass Kurz vor dem Platzen der Ibiza-Affäre versucht hat, Strache zu erreichen – dieser machte sich rar. Die demokratiepolitisch spannenden Fragen sind dort zu finden, wo es darum geht, ob sich Promis und Parteispender in Österreich Gesetze kaufen können.