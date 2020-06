U-Ausschuss: Die türkisen Rollen in der Casinos-Causa

Am Donnerstag geht es bei der Befragung von Walter Rothensteiner und Bettina Glatz-Kremsner wieder um den Sidlo-Deal: Casinos-Aufsichtsratspräsident Rothensteiner soll politisch unter Druck gesetzt worden sein. In einer Aktennotiz hielt er fest, Löger habe ihm gesagt, dass es „irgendeinen Hintergrunddeal mit den Blauen“ gebe – „daher ist Sidlo ein Muss“. Glatz-Kremsner stieg im Mai 2019 zur Generaldirektorin auf, als Sidlo als Finanzvorstand ihren Platz einnahm. Von einem Deal will aber auch sie nichts gewusst haben.