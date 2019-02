Hickhack um die Statistik Austria

Für Mathias Huter vom Forum Informationsfreiheit sind die Pläne durchaus problematisch: "Die Statistik Austria liefert die Grundlagen für öffentliche Debatten – da darf es nicht einmal den Anschein politischer Einflussnahme geben." Bisher sei die Statistik Austria bei Anfragen, etwa von Journalisten, immer sehr hilfsbereit gewesen. "Jetzt müssen Journalisten befürchten, dass bei Anfragen im Bundeskanzleramt Maßnahmen getroffen werden, um die Recherche zu erschweren."

Die Opposition schäumt. "Wenn nur noch das Bundeskanzleramt bestimmt, wann welche Zahlen, Daten, Fakten berichtet werden, dann ist der Weg in Richtung gelenkte Demokratie nicht mehr weit", warnt Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Für Bruno Rossmann von der Liste Jetzt rüttelt eine solche Reform "an den Grundfesten der Demokratie". SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda warnt vor einem massiven "Einschnitt in die Unabhängigkeit" der Institution.

Einsparungen und Effizienzsteigerungen

Im Kanzleramt weist man die Kritik zurück. Eine Eingliederung der Statistik Austria sei nicht geplant. Vielmehr gehe es um Einsparungen, Effizienzsteigerung und die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten. Auch soll die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen verbessert werden.

Für diese ist die Analyseabteilung zuständig. Sie versorgt Universitäten, IHS, Wifo und Co. mit den notwendigen Informationen – und soll jetzt abgeschafft werden.