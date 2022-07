Heute Urteile im Strache-Prozess erwartet

Freitag ab 9.30 Uhr wird es ernst: Es ist der (geplant) letzte Tag im Prozess gegen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (damals FPÖ) und seinen Freund, den oberösterreichischen Immobilien-Unternehmer Siegfried Stieglitz. Der Vorwurf: Posten gegen Parteispende. Strache wird Bestechlichkeit vorgeworfen, Stieglitz Bestechung. Beide Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe.

Die Freundschaft zwischen den beiden angeklagten Männern war mehrfach Thema in dem Verfahren im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Oder wie es Straches Anwalt Johann Pauer formulierte: "Als Vizekanzler hat man unzählige vermeintliche Freunde. Aber nur eine Handvoll sind zu ihm gestanden in seiner schwersten Stunde (das Bekanntwerden des Ibiza-Videos, Anm.) und darüber hinaus."

Dicke Freunde

Stieglitz sei einer gewesen, der blieb. Davon zeugen auch Textnachrichten wie "Ich hab dich lieb".

Doch ausgerechnet Immo-Unternehmer Stieglitz bekam einen Aufsichtsrat-Posten bei der Asfinag. Auffällig: Stieglitz hatte zeitnah 10.000 Euro an den FPÖ-nahen Verein "Austria in Motion" gespendet. Zudem sprach Stieglitz Einladungen ins Restaurant (Palazzo) und zu einer Dubai-Reise aus. Dazu kam es allerdings nicht.

Es sind vor allem Chats, die der Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zugrunde liegen. So schrieb Stieglitz etwa an Strache: "Konntest du mit Norbert (Hofer, damaliger Infrastrukturminister, Anm.) schon reden in meiner Sache? Abmachungen sollen eingehalten werden."

Überschätzt

Strache gibt zu, für seinen Freund nachgefragt zu haben, aber: "Jeder kann nachfragen. Meine Unterstützung als Vizekanzler wird überschätzt." Er habe Stieglitz zudem als qualifiziert empfunden.

Ein Punkt, den Oberstaatsanwältin Silvia Thaller mehrfach im Verfahren thematisierte. Denn das Bewerbungsschreiben des Immobilien-Unternehmers war gezählte vier Absätze lang und passte mühelos auf eine Seite.

Strache wurde im vergangenen August schon einmal in einer ähnlichen Sache zu 15 Monaten bedingter Freiheitsstrafe - nicht rechtskräftig - verurteilt. Damals ging es um einen angeblichen Gesetzeskauf in Zusammenhang mit der Privatklinik Währing. Auch hier waren in zeitlicher Nähe Parteispenden in Höhe von 12.000 Euro geflossen.