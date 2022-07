Strache-Prozess: "Ich habe schon schlimmere Lebensläufe gesehen"

Wie kompetent ist er eigentlich, dieser Siegfried Stieglitz? Das war eine der Fragen, die gleich zu Beginn dieses Prozesstages erörtert wurden.

Wie berichtet geht es in der Hauptverhandlung im Wiener Straflandesgericht darum, ob sich der Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz mit Spenden an den FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ einen Aufsichtsratsposten bei der Asfinag erkauft hat. Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache steht wegen Bestechlichkeit, Stieglitz wegen Bestechung vor der Richterin.