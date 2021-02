Heute großer Corona-Gipfel: Wie es jetzt weitergeht

Stillstand für Gastro hält an

Nach den sanften Öffnungen am 8. Februar sehe man zwar "noch keinen negativen Trend", hieß es am Samstag aus dem Bundeskanzleramt. Es sei allerdings auch zu früh, die Situation abschließend zu bewerten. Die Ausbreitung der infektiöseren Corona-Varianten aus Südafrika und Großbritannien bereitet Sorgen. Tirol bleibt also vorerst abgeschottet, ein Öffnungsplan für geschlossene Branchen wie Gastronomie und Hotellerie liegt nicht vor.

Nicht, dass jemand damit gerechnet hätte. "Die Regierung denkt offenbar nicht daran, dass Anfang März etwas öffnen könnte", hieß es am Freitag bereits resignierend aus der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Die Wirtschaftskammer fordert eine Perspektive. Eine solche dürfte es immerhin bei den Wirtschaftshilfen geben: Die Corona-Kurzarbeit läuft Ende März aus und wird aller Voraussicht nach verlängert.