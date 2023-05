Herbert Kickl: "Ich kann mit der Politik jederzeit aufhören"

Ibiza wie ein "Raketeneinschlag"

An die ersten Stunden nach dem Ibiza-Video erinnert sich der damalige Innenminister wie an einen „Raketeneinschlag ohne eine Sirenenvorwarnung“. Man habe damals gewusst, dass man „die Wucht der Bilder politisch nicht überstehen wird“. Sebastian Kurz habe sich nicht an Vereinbarungen gehalten, wohl aber Forderungen gestellt. Entgegen aller zuvor getroffenen Abmachungen, so Kickl. Auf einem Pizza-Deckel hätte die ÖVP notiert, wann wer informiert worden ist.

"Als ob man den Grünen den Straßenbau gibt"

Kickl bestand damals, so sagt er im Buisness-Talk, nicht auf das Amt des Innenministers, sondern lediglich darauf, dass das Innenministerium in FPÖ-Hand bleibt. „Ich glaube, die ÖVP hat uns das Innenministerium gegeben, damit wir uns als Freiheitliche die Finger verbrennen.“ Das sei so, als ob man „den Grünen den Straßenbau gibt.“ Das sei aber nicht passiert und „der ÖVP ein Dorn im Auge gewesen, denn die Asylzahlen sind nach unten gegangen, wir waren erfolgreich“.

Dass „Rachsucht gegenüber der ÖVP“ ihm Antrieb für sein Tun ist, das negiert der FPÖ-Chef. „Das wäre Energieverschwendung. Ich lerne aus dem Umgang mit der ÖVP. Die ÖVP versteht die Sprache der Macht. Kommt man ihnen entgegen, so wird es als Schwäche ausgelegt.“