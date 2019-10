Heiße Phase beginnt: Der lange Weg zu Türkis-Grün

Der Countdown läuft: Noch zehn Tage, dann will ÖVP-Chef und Wahlgewinner Sebastian Kurz entscheiden, mit welcher Partei er in Koalitionsverhandlungen eintritt. Vier große Sondierungsrunden stehen mit den Grünen bis zum 8. November noch an. Am Dienstag haben die beiden Parteichefs ein Zwischenresümee gezogen und die Themen für die große Runde am Donnerstag vorbereitet. Ausgetauscht hat sich Kurz mit Grünen-Chef Werner Kogler zudem über die internationalen Wirtschaftsentwicklungen, die sich auf den Arbeitsmarkt und den Sozialbereich auswirken könnten.

Kurz sah „wieder einmal einen guten Austausch“, Kogler meinte, er erkenne bisher „nichts Unüberwindbares“. Gleichzeitig betonen beide immer wieder, wie weit ihre Parteien inhaltlich auseinander lägen. Jene Kapitel, auf die es besonders ankommt, sind dem Vernehmen nach Finanzen, Migration, Klima und Soziales. Der KURIER hat sich die ersten beiden angeschaut.