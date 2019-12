Strache oder FPÖ? Für die John Otti Band ist die Wahl klar

Die FPÖ und Heinz-Christian Strache: Jahrelang schien das wie ein Bund für's Leben, jetzt die Scheidung.

Mit dem Strache-Hype war auch ein Name verbunden: die John Otti Band. Die vierköpfige Gruppe aus Kärnten gab in Bierzelten, auf Jahrmärkten und in Wirtshäusern wie der "Prater Alm" den Einheizer für die Blauen.

Im KURIER erzählt Frontmann Werner Otti, was er über Straches jüngstes John-Otti-Posting denkt, ob es trotz Abspaltung weitere Auftritte der Band gibt und was er heute nicht mehr machen würde.

KURIER: Am Donnerstag hat Heinz-Christian Strache auf Facebook ein Video von Ihrem Lied "Liebe ist der Weg" gepostet. Hat Sie das gefreut?

Werner Otti: Nein, das hat mich nicht gefreut. In den Medien bin ich jetzt der Buhmann. Die Leute schreiben mir SMS "Schämen Sie sich" und was weiß ich alles. Wie es so schön heißt: Nachher ist man immer klüger.

Wegen Straches Lied oder wegen des Postings?

Wegen des Lieds genauso. Wenn ich dran denke, was für Worte (von Heinz-Christian Strache, Anmerkung) gefallen sind und was ich da gesungen habe, das schneidet sich. "Liebe ist der Weg, Gerechtigkeit sein Ziel." Es war damals halt ein Auftrag.

Strache ist aus der FPÖ offiziell ausgeschlossen worden, werden Sie weiter für die Partei spielen?

Wir werden für die FPÖ spielen. Wir spielen grundsätzlich für den, der uns engagiert. Schauen Sie sich unsere Bandgeschichte an. Wir haben 1984 bei der Weltausstellung in New Orleans gespielt und in Kanada. Wir haben bei Maturareisen in Antalya gespielt. Wir haben früher auch am SPÖ-Ball in Liesing gespielt, für die OMV, für Raiffeisen oder für die Krone-Tour bei der Fußball-EM 2008. Wir haben also viele andere Sachen gemacht.

Das heißt, Sie würden auch für Die Allianz für Österreich (DAÖ) unter Heinz-Christian Strache spielen, wenn man Sie bucht?

Ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite aus nicht. Ich weiß nicht, wie mein Bruder (Bandleader Johannes " John" Otti, Anmerkung) das sieht. Ich persönlich sage, man kann nicht auf zwei Kirchtagen tanzen.

Norbert Hofer und andere sagen, die FPÖ muss sich vom Personenkult um ihre Parteichefs lösen. Was sagen Sie zum Vorwurf, dass Sie mit Songs wie "Liebe ist der Weg" diesen Strache-Kult befeuert haben?

Natürlich ist etwas dran, wie ich vorher gesagt habe. Aber der Text in diesem Lied wurde von der FPÖ vorgegeben, überprüft und autorisiert. Den hat der Herbert Kickl korrigiert und freigegeben. Aber Personenkult ist nie gut, man sieht jetzt die Früchte davon.