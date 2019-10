"Heil Hitler, ihr alten Germanen": "Distanzierung ist falscher Begriff"

Distanz & Durchgriffsrecht

„Antisemitismus, egal in welcher Form, hat in Österreich absolut keinen Platz. Im FPÖ-Umfeld sind bereits zum wiederholten Mal antisemitische Liedtexte aufgetaucht, hier kann der Parteichef nicht mehr tatenlos zusehen“, teilt Nehammer per Aussendung mit. „Norbert Hofer ist jetzt gefordert. Er muss für volle Aufklärung und auch für Konsequenzen sorgen.“ Der FPÖ-Chef darauf vom KURIER via Pressesprecher angefragt, verweist auf bereits bestehende Aussagen.