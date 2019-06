Heeresschule: FPÖ droht Minister mit Misstrauen

FPÖ und ÖVP bringen einen Antrag ein, damit die Sicherheitsschule in Wiener Neustadt nicht geschlossen wird. Nimmt der neue Verteidigungsminister Thomas Starlinger die Entscheidung, die geplante Schule nicht zu eröffnen, nicht zurück, will die FPÖ einen Misstrauensantrag einbringen. Das erfuhr der KURIER rund um die heutige Plenarsitzung im Nationalrat.

Erst am Freitag hatte Starlinger die geplante Eröffnung der Heeres-Sicherheitsschule im kommenden Herbst in Wiener Neustadt gestoppt. Begründet wird dies vom Ministerium mit der "katastrophalen finanziellen Lage" des Bundesheers. In einem "Kassasturz" habe der Verteidigungsminister alle laufenden Projekte des Bundesheeres überprüft.