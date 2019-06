Aus für Sicherheitsschule: „Kinder als Spielball der Politik"

„So motiviert man junge Menschen nicht, so beraubt man sie ihres Rechtes auf Ausbildung und das Recht sich den passenden Berufsweg frei zu wählen“, schreibt auch Vater Martin M. „Wir haben eine schriftliche Zusage zum Schulplatz. Es stellt sich nicht die Frage, ob die Schule eröffnet wird – es gibt eine Zusage für die Ausbildung.“ Sein Sohn werde sich nun an Van der Bellen wenden. Sogar Aktionen, die die Meinung der Heeresführung ändern sollen, werden in Aussicht gestellt. Diese hatte Betroffenen Hilfe zugesagt. Die Schüler würden zudem an anderen Schulen untergebracht werden.

Für Brigitte Perkold, Elternvereinsobfrau des Militärrealgymnasiums, das im Vorjahr nach langem Kampf der Eltern geschlossen wurde, ist es ein Déjà-vu. „Es ist schlimm, dass man über junge Menschen so drüber fährt.“ Gewundert habe sie der Schritt nicht, bei der Diskussion um die Schließung des Militärrealgymnasiums sei es um weniger Geld gegangen.