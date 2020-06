Heer setzt auf mehr Schutz und Hilfe im Inland

Anfang Juli 2013 hat der Nationalrat eine neue Sicherheitsdoktrin beschlossen. Am Dienstag präzisierten Verteidigungsminister Gerald Klug ( SPÖ) und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) diese Strategie und passten sie der Realität an: Der Sparzwang des Heeres und neue Bedrohungsszenarien, wie die Terrorgefahr und die Cyberkriminalität. In der Verteidigungsstrategie wird in diesem Zusammenhang von "einsatzwahrscheinlichen Aufgaben" gesprochen, alle Investitionen sind auf diese neuen Aufgaben auszurichten. Von einem "Panzerkrieg" geht man heute nicht mehr aus.