Haslauer: "Zweiten Shutdown würden wir nicht aushalten"

Die besondere Situation der Hotels und er Gastronomie

Hintergrund der Forderung Haslauers: Anders als die meisten durch die Coronakrise geschädigten Unternehmer haben viele Hoteliers und Gastronomiebetriebe Anspruch auf Entschädigung für ihren Verdienstentgang. Denn Hotels in Vorarlberg, Tirol und Salzburg wurden im März geschlossen, bevor die Regierung mit ihrem "Covid-19-Maßnahmengesetz" die Schadenersatzansprüche für stillgelegte Unternehmen gestrichen hat. Für eine einheitliche Abwicklung der Entschädigungsansprüche bräuchte es aber eine Verordnung des Gesundheitsministeriums. Diese soll - so das Ministerium auf APA-Anfrage - nun in den nächsten zwei Wochen vorliegen.

"Was wir nicht aushalten, ist ein zweiter Shutdown"

Neue Steuern zur Finanzierung der Hilfspakete lehnt Haslauer ab: "Österreich verträgt momentan keine neuen Steuern." Im Gegenteil: Durch die Entlastungsmaßnahmen des Konjunkturpakets werde der Konsum angekurbelt, womit die aktuelle Delle in zwei bis drei Jahren wieder ausgebügelt werde. "Was wir nicht aushalten, ist ein zweiter Shutdown, das würden wir volkswirtschaftlich und auch finanziell nicht aushalten. Daher ist es so wichtig, dass wie epidemiologisch wirklich effizient sind", betonte Haslauer.