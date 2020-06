Haslauer kritisiert AUA-Paket: "Salzburger Interessen nicht berücksichtigt"

Mit 600 Millionen Euro an Unterstützung soll die AUA gerettet werden. 300 Millionen davon sind Bankkredite. Eine Beteiligung an der Lufthansa-Tochter erhält der österreichische Staat im Gegenzug nicht. Richtig so, findet der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Hauslauer im Ö1-Morgenjournal: "Die Staatsbeteiligung an der AUA hat damals zu 100 Prozent nicht funktioniert." Grundsätzlich attestiert er der Bundesregierung gute Arbeit und gratuliert zum Gesamtpaket.

Die AUA-Rettung hat allerdings auch konkrete Auswirkungen auf Salzburg. Die Verbindung Salzburg-Wien wird von der AUA wird in Zukunft nicht mehr geflogen. Und darüber ist Haslauer definitiv nicht glücklich, wie er auch gegenüber Ö1 betonte: "Die Salzburger Interessen wurden hier nicht berücksichtigt." Die AUA ziehe sich aus der Fläche in Österreich zurück: "Das halte ich sehr bedauerlich nach einer Partnerschaft von 60 Jahren", so Haslauer. "Für uns ist das schon ein schwerer Verlust."