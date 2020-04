Hans Peter Doskozil: "Krisenmanagement sollte zum Heer“

Es gibt jetzt große Aufregung, Sie wollten angeblich Wiener vom Neusiedler See fernhalten. Ist das nicht kontraproduktiv für den Tourismus im Burgenland?

Das ist ein Missverständnis. Die aktuelle Verordnung ersetzt ja die vorherige Sperre aller Seebäder. Es tritt daher eine Lockerung ein. Sinn und Zweck ist es keinesfalls, Menschen kategorisch auszuschließen, sondern Menschenansammlungen zu verhindern, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Diese Regelung betrifft auch viele Burgenländerinnen und Burgenländer – ich persönlich darf auch nicht zum See fahren. Oft frage ich mich schon, ob man die Situation nicht etwas falsch einordnet. Wir mussten am Donnerstag im Krankenhaus Oberwart die Unfallabteilung und die Orthopädie aufgrund einiger COVID-19-positiver Tests bei Ärzten und Krankenschwestern sperren und hatten einen weiteren Todesfall zu beklagen. Da brauche ich nicht großartig diskutieren, ob man in den nächsten 14 Tagen um den Neusiedler See spazieren darf oder nicht.

Wird die Krise etwas nachhaltig ändern?

Das hoffe ich. Der Mindestlohn wäre endlich umzusetzen. Die Krise zeigt, wer die wahren Leistungsträger unserer Gesellschaft sind. 1.700 netto, also 10 Euro die Stunde, haben sich diese Menschen allemal verdient. Es reicht nicht, wenn man sie auf Werbeplakaten als „Heldinnen“ feiert oder zum kollektiven Applaus aufruft. Die allgemeine Wertschätzung dieser Tätigkeiten muss sich auch in einer fairen Entlohnung niederschlagen.

Worüber wird man in der Nacharbeit intensiv reden müssen?

Darüber, wer die Kosten trägt. Und wer aus der Wirtschaft die notwendige Unterstützung bekommt. Ich positioniere mich klar dafür, gute und nachhaltige Klein- und Mittelbetriebe zu unterstützen. Aber wenn dann am Ende des Tages ein Herr Benko in Deutschland 800 Mio € an Staatshilfen beantragt und selbst über ein Privatvermögen von einigen Milliarden verfügt, dann stimmt was nicht. Ich bin schon gespannt, wie das die Wirtschaftspartei ÖVP lösen wird. Die starken Schultern sollten die schweren Lasten tragen – Vermögende, Reiche und internationale Großkonzerne, die nichts bis wenig zum Steueraufkommen beitragen.