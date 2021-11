Hanger kritisiert Justiz: "Zadić misst mit zweierlei Maß"

Hanger rückt aus

ÖVP-Abgeordneter Andreas Hanger sieht ein "Messen mit zweierlei Maß". Hanger in einer Aussendung am Sonntag: "Während gegen die Rechtsschutzbeauftragte der Justiz seit zwei Tagen wegen ihres rechtlichen Beistands kampagnisiert wird, lassen sich Staatsanwälte der WKStA, darunter auch die Leiterin der WKStA, von Anwalt Johannes Zink vertreten. Zink ist der Öffentlichkeit aufgrund prominenter Verfahren in Vergangenheit und Gegenwart durchaus bekannt, unter anderem als Anwalt der ÖBAG, Peter Pilz und Hans Peter Doskozil. Gegen den burgenländischen SPÖ-Chef Doskozil wird nach wie vor ermittelt - übrigens ausgerechnet von der WKStA."

Das sei grundsätzlich in Ordnung, so Hanger. Was er dann aber nicht verstehe: Dass Zadić das diametral sehe und die Rechtsvertretung Aichers im Gegensatz zu den von ihm aufgezählten Fällen ein Problem sei, das hinterragt werden müsse. Hanger kündigte eine parlamentarische Anfrage an, mithilfe der seitens des Justizministeriums unter anderem geklärt werden soll, inwieweit die WKStA und ihre Staatsanwälte zurzeit mit Anwalt Johannes Zink zusammenarbeite.

Yildirim: Äpfel und Birnen

SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim attackierte Hanger für dessen Aussendung sodann scharf - via Aussendung. "Der ÖVP ist in ihrer Kampagne gegen die WKStA längst jedes Mittel recht, um von sich selbst und den Korruptionsvorwürfen abzulenken", so Yildirim. Hanger vergleiche bewusst Äpfel mit Birnen: "Es besteht nämlich ein großer Unterschied zwischen dem Umstand, dass sich Personen durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen oder dieser in der Vergangenheit einmal Personen vertreten hat, und dem nach den bekannten Medienmeldungen wohl unbestreitbaren Umstand, dass ein Verteidiger von Beschuldigten einer Amtsträgerin Rechtsmeinungen vorgibt, die diese sodann im Rahmen ihrer Funktion offiziell weitergibt.“