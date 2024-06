Handy-Sicherstellung: Kritik auch von OGH und WKStA

So widerspreche etwa der Ausschluss der Staatsanwaltschaft von der Aufbereitung der sichergestellten Daten ihrer festgeschriebenen Leitungsfunktion als "Herrin des Ermittlungsverfahrens". Ihr würden damit Zugriffs-, Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten entzogen.

Auch der Oberste Gerichtshof (OGH) meldet Einwände gegen den Entwurf zur Änderung der Strafprozessordnung (StPO) an, in dem vor allem eine Neuregelung der Sicherstellung von Datenträgern wie Handys vorgesehen ist.

Darüber hinaus stehe sie in einem Spannungsverhältnis zu anderen Bestimmungen der StPO, der der Staatsanwaltschaft auch das Recht einräumt, sich an allen Ermittlungen der Kriminalpolizei zu beteiligen bzw. selbst Ermittlungen durchzuführen, heißt es in der OGH-Stellungnahme zum Gesetzesentwurf.

Im Gesetzesentwurf ist vorgesehen, dass die Datensicherung sowie die Verwahrung der Datenträger künftig nur durch noch zu schaffende eigene Organisationseinheiten der Kriminalpolizei erfolgen soll. Gleiches gilt auch für die Aufbereitung der Daten - nur bei clamorosen Fällen (also bei besonderem öffentlichen Interesse) ist das anders, dann muss das Gericht die Daten aufbereiten.

Außerdem kann die Staatsanwaltschaft eine solche gerichtliche Aufbereitung beantragen, um eine Verletzung des Beschleunigungsgebots zu vermeiden oder weil das besondere Fachwissen eines Sachverständigen nötig ist.

Unter anderem regt der OGH an, diese Möglichkeit nicht nur auf diese Fälle zu beschränken. Diese sollte auch etwa bei Uneinigkeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft oder aus anderen Gründen möglich sein.