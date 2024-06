Handy-Sicherstellung: Staatsanwälte kritisieren Gesetzesentwurf

Massive Bedenken an der Neuregelung der Handy-Sicherstellung äußert die Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

Die Standesvertretung kritisiert besonders die organisatorische Trennung von Aufbereitung und Auswertung der Handydaten. Damit sei dieser Bereich des Ermittlungsverfahrens gänzlich der Kontrolle der Justiz entzogen, heißt es in der am Montag eingebrachten Stellungnahme zum Gesetzesentwurf, dessen Begutachtungsfrist am 1. Juli endet.