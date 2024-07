Kaviar, Champagner und Medikamente: SPÖ will von Regierung Rechnungen sehen

Fast ein Jahr ist es her, da wird ein in einer Salzburger Vinothek aufgenommenes Video publik, das wochenlang für Gesprächsstoff sorgen wird.

Und zwar nicht nur an den Bundeskanzler oder gar an weitere ÖVP-Ministerinnen und Minister, sondern gleich an alle Regierungsmitglieder - so auch an die Grünen - namentlich Werner Kogler , Alma Zadic , Johannes Rauch und Leonore Gewessler .

SPÖ-Abgeordneter Kai Jan Krainer führt in der schriftlichen Anfrage die steigende Zahl der Armutsgefährdeten in Österreich ins Treffen und setzt sie in einen Kontext zu Nehammers Aussagen. Und zu Aussagen einer ÖVP-Abgeordneten, die er nicht namentlich nennt, aber für sein Argumentarium zitiert u.a. mit "Niemand in Österreich stirbt an Unterernährung, im Gegenteil. Der Body-Mass-Index steigt Jahr für Jahr. ... Hören Sie auf, ständig allen zu erklären, dass dieses Land ein Wahnsinn ist..."

Man sehe, heißt es in der parlamentarischen Anfrage, "wo die ÖVP ihre Grenzen zieht. Erst wenn Menschen verhungern, setzt bei der ÖVP ein Problembewusstsein für Armut". Die Anzahl der Menschen in absoluter Armutslage sei gestiegen, schreibt Krainer weiter. "2023 gaben 336 000 Personen in Österreich an, sich die Ausgaben des täglichen Lebens, also einen nach EU-Definition Mindestlebensstandard, nicht leisten zu können. Um die Verleugnung dieser Tatsachen durch ÖVP-Regierungsmitglieder verstehen zu können" stellen er und andere Abgeordnete demgemäß Fragen.