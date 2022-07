"Alkohol oder Psychopharmaka": Nehammer-Sager sorgt für Aufregung

Eine Rede von Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Karl Nehammer am ÖVP-Landesparteitag in Tirol sorgt derzeit in sozialen Medien für Aufregung. Nehammer ging nach lobenden Worten für den frisch gewählten Landesparteiobmann Anton Mattle auf die Teuerung und die Inflation ein.

Man müsse "den Feind erkennen" – nämlich die Teuerung, die Inflation und "dieses absurd hohe Level an Energiekosten". Die Inflation müsse gemeinschaftlich von der EU gedrückt werden. Sonst sieht der Kanzler für den Herbst nur zwei Möglichkeiten: "Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher: Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sage Alkohol ist grundsätzlich okay ... aber das Entscheidende ist, dass man immer dann anstößt, wenn es einem gut geht." Aus dem Publikum sind Lacher zu hören.