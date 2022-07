Halbe Masterarbeit abgeschrieben? Plagiatsanzeige gegen Polizeidirektor Takács

Laut der Plagiatssoftware Turnitin gebe es 42 Prozent Übereinstimmung mit anderen Quellen, so Weber nun in einem Schreiben an die Donau-Uni Krems. "Wenn man bedenkt, dass Turnitin nicht-digitalisierte Quellen nicht finden kann und auch korrekt ausgewiesene Zitate markiert, gelangt man zur Hypothese, dass rund die Hälfte des Gesamttextes oder noch mehr plagiiert ist."

Absatzweise seien Passagen plagiiert worden, etwa im juristischen Kapitel, bei der Darstellung der Funktionsweise eines Elektroschocker, meint Weber. In einer E-Mail an die Uni zeigte er deshalb "ein Plagiat" in Takács Masterarbeit an.

Takács "gelassen"

Takács reagierte bereits am Montag auf KURIER-Nachfrage auf die Vorwürfe: "Ich sehe den Vorwürfen gelassen entgegen. Es handelt sich um einen Studienlehrgang, den ich ich privat und zur persönlichen Weiterbildung in meiner Freizeit gemacht habe." Der nunmehrige Bundespolizeidirektor will "nach bestem Wissen und Gewissen mit seiner Master-Thesis-Betreuerin gehandelt" haben.