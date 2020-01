"Hätte ich als Präsident nicht genehmigt!": Irritation über Hofer-Tweet

„Sind Sie ein bissl vergesslich?“

Das ist noch einer der netteren Kommentare, die FPÖ-Chef Norbert Hofer am Silvesterabend auf Twitter zu lesen bekam. Seine Kritik daran, dass in der künftigen Bundesregierung wohl die Ressorts Inneres und Verteidigung in einer Hand sein werden – und zwar der ÖVP –, sorgte für einige Lacher. Er hätte eine derartige Konzentration „als Bundespräsident nicht genehmigt“, schrieb er am Abend. Zur Erklärung: In den beiden Ressorts sind die drei österreichischen Geheimdienste angesiedelt; eine derartige Machtkonzentration wird kritisch gesehen.