Hälfte der Frauen geht nicht direkt aus Beruf in Pension

Der Befund ist nicht nur ernüchternd, sondern auch erschütterd - mit diesen Worten kommentierte Arbieterkammer-Präsidentin Renate Anderl am Dienstag die Ergebnisse einer von der Arbeiterkammer bei WIFO und FORBA in Auftrag gegebenen Studie.

Der Grund: Nur 48 Prozent der Frauen gingen 2019 direkt aus der aktiven Beschäftigung in Pension. Das sind weniger als noch 2010 (53,3 Prozent). Besonders schlimm ist die Lage im Tourismus und dem Reinigungsbereich. Hier wechselt nur ein Viertel der Frauen direkt aus der Erwerbstätigkeit in die Pension. Auf der anderen Seite waren es in der öffentlichen Verwaltung und den Sozialversicherungen (ohne Beamte) mehr als 70 Prozent. Neben der Branche ist auch die Unternehmensgröße ein wichtiger Faktor. In Großunternehmen (mehr als 1.000 Beschäftigte) gehen zwei Drittel lückenlos in die Pension, in Kleinbetrieben (unter 10 Beschäftigten) ist es nur ein Drittel.

Und die Situation werde sich weiterhin verschärfen. Denn die Crux ist folgende: Das Pensionsantrittsalter von Frauen ist zwar in den letzten zehn Jahren gestiegen. Gingen 2010 rund 38 Prozent der Frauen mit 60 Jahren in Pension, lag dieser Anteil 2019 bei fast 70 Prozent. Allerdings steigt die Erwerbslücke zwischen letzter Beschäftigung und dem Zeitpunkt des Pensionsantritts - von mehr als fünf Jahre auf knapp sechs Jahre (von 63 auf 71,9 Monate). Wenn in zweieinhalb Jahren damit begonnen wird, das Frauenpensionsalter anzuhaben (von 2024 bis 2033 von 60 auf 65 Jahre), werde die Lücke weiter anwachsen, erklärten die Studienautorinnen. Für ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann heißt dass, dass die Alarmglocken läuten müssten.