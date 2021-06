Jahr um Jahr auf der Suche nach Arbeit

Klaus M.: "300 Bewerbungen und ein Vorstellungsgespräch"

Klaus M. (61) über den „Jugendwahn in gewissen Branchen“

Früher habe er das Zehnfache verdient. Früher, das war vor „gut fünf Jahren“, sagt Klaus M., der wie viele vom KURIER angefragte Langzeitbeschäftigungslose entweder gar nicht oder nur anonymisiert sprechen will – darüber, was es heißt, mit 61 Jahren von Notstandshilfe und der Unterstützung der Eltern zu leben, mit 1.200 Euro monatlich sein Auslangen zu finden.

Rückblick: M. macht in der PR- und Marketing-Branche Karriere, schafft es bis ins mittlere Management eines internationalen Konzerns, ehe das Ende der Finanzkrise 2017 sein Ende bedeutet. „Einsparungsmaßnahmen. Ich dachte, ich kenne Gott und die Welt und mache mich selbstständig.“ Ein Irrglaube, wie M. heute weiß. „Ich habe 32 Jahre in das System eingezahlt und mich beim AMS gemeldet.“ Seither hat der Wiener 300 Bewerbungen verfasst, wie er erzählt – mit teils sarkastischem Unterton.

149 Absagen gab es, 150 Mal gar keine Antwort und ein Vorstellungsgespräch. „Ich hätte alle Voraussetzungen mitgebracht, aber ich bin zu alt. Mit 45 plus bist du in gewissen Branchen oder im Marketing einfach zu alt. Da herrscht ein Jugendwahn. Die suchen Mittzwanziger mit 20 Jahren Berufserfahrung, die für 1.800 Euro arbeiten.“

M. kann der „Aktion Sprungbrett“ etwas abgewinnen, „weil alles, was uns Alte in Jobs bringt, gut ist.“ Dass er selbst davon profitieren wird, glaubt er nicht. „Ich habe mich damit abgefunden, dass mich mit 61 niemand mehr nimmt und ich auf die Pension warten muss.“ Wie hoch diese ausfallen wird? „Das will ich heute noch nicht wissen.“