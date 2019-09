Hacker-Angriff: FPÖ beruft nationalen Sicherheitsrat ein

Ermittlungen durch BVT gefordert

Der Nationale Sicherheitsrat hat nach dem Antrag auf Einberufung innerhalb von zwei Wochen zu tagen – in diesem Fall also in der Intensivphase des Wahlkampfs. Die Runde ist das zentrale Beratungsgremium der Bundesregierung in Angelegenheiten der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Vertreten sind dort neben den zuständigen Regierungsmitgliedern auch Vertreter aller im Hauptausschuss des Nationalrats vertretenen Parteien. Aber auch von den Behörden verlangt Hofer weitere Ermittlungen, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) solle aktiv werden, fordert er.

Das Kanzleramt hat indessen bestätigt, dass die Berichte über den Cyberangriff auf die ÖVP auch an das Frühwarnsystem der EU ("Rapid Alert System" / RAS) gemeldet wurden. Das Frühwarnsystem war im März 2019 eingerichtet worden und dient als Austauschplattform der EU-Länder in Bezug auf Desinformationskampagnen aus Drittstaaten mit dem Ziel, Wahlen zu beeinflussen. Gemeldet habe man die Causa deshalb, weil ein nicht-staatlicher Akteur mit dem Ziel einer Manipulation der Nationalratswahl nicht ausgeschlossen werden könne, teilte das Kanzleramt der APA mit.