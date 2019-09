"Absolut plausibel": Was Experten zum Hacker-Angriff auf ÖVP sagen

Demnach hätten sich die Hacker am 27. Juli Zugang zu einem ÖVP-Server im Internet verschafft. Dann hätten sie von einem hochrangigen ÖVP-Mitarbeiter, der die Zugriffsberechtigung zu allen Datenträgern im ÖVP-Datenraum besitzt, die Passwörter abgesaugt (heißt im Fachjargon „whale-fishing“). Auf diese Weise seien sie am 11. August in den privaten ÖVP-Datenraum eingedrungen (das nennt man „goldener Schlüssel“). Sie haben sich vom 11. August bis 27./28. August, bis Cyber Trap sie aufspürte, frei in den ÖVP- Datenträgern bewegen können: Dort befinden sich Buchhaltung, Archiv, Werbung, Wahlkampfunterlagen, Strategiepapiere, Mailverkehr, etc. etc. Wer einen solchen „goldenen Schlüssel“ besitzt, kann grundsätzlich Daten entwenden, Daten manipulieren oder fremde Daten einpflanzen. Was genau die Diebe in der ÖVP gemacht haben, wird noch ermittelt. Sicher ist laut Kavitz, dass sie 1.300 Gigabyte entwendeten.