Haben die Spitalsärzte die richtigen Vertreter bekommen?

Der Grund: Der Kinder- und Jugendpsychiater betreibt eine Ordination in Wien und in NÖ und kandidierte dennoch als Turnusärzte-Vertreter bei der Wiener Kammerwahl. Nur um antreten zu können, habe er sich kurzfristig bei einer Ärztin als Turnusarzt angemeldet, lautete der Vorwurf, der in einer Anzeige wegen Verdachts auf Wählertäuschung mündete.

Der neue Kurien-Chef Mayer hat kein Problem damit, dass Ferenci in der Bundeskammer Turnusärzte-Vertreter wird: „Zum Stichtag war er als solcher eingetragen“, sagt er zum KURIER. Und zu dem Vorwurf, es gebe keine Frauen an der Spitze der Kurie: „Das ist traurig, aber wahr. Ich habe einige Frauen gebeten, dass sie sich einbringen. Keine wollte das.“ Die Vertreter der protestierenden Länder wollen nicht klein beigeben. So sagt Jörg Hutter (Salzburg) zum KURIER, man werde im Zweifel Gutachten einholen und notfalls den Rechtsweg bestreiten, sollte die Wahl nicht wiederholt werden.

Das Ministerium bestätigt zwar, dass bei der Wahl keine Unregelmäßigkeiten aufgefallen seien. Allfällige Beschwerden über die Rechtmäßigkeit derselben werde man aber „selbstverständlich“ prüfen.