Gudenus und Strache profitieren von „möglicher Gesetzeslücke“

Doch an der Einstellung sind einige Dinge auffällig: So soll der acht Seiten starke Beschluss der WKStA den Beschuldigten am Donnerstagmittag von der Justiz im elektronischen Aktensystem bereitgestellt worden sein. So verwundert es umso mehr, wenn Straches Anwalt Johann Pauer am Donnerstagnachmittag zum KURIER sagt: „Ich kann ihnen dazu nichts sagen, weil mir das Dokument nicht zugestellt wurde.“ Auch Herbert Eichenseder, Verteidiger von Gudenus, wurde erst durch KURIER auf den Beschluss aufmerksam gemacht. Ihm sei nichts zugestellt worden, sagt er.