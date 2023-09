Grüne schwer verärgert über Plakolm: "Sie soll ihren Job machen"

Empört zeigte sich Neßler auch, was Plakolms Agieren in Sachen Kinderschutz bzw. der Debatte über Kindesmissbrauch betrifft. Sogar bei einem "so wichtigen und sensiblen Thema" versuche die Staatssekretärin, politisches Kleingeld daraus zu schlagen.

Der Hintergrund: Plakolm hatte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) Säumigkeit hinsichtlich der geplanten Strafverschärfungen bei Kindesmissbrauchsdarstellungen vorgeworfen. Den Grünen zufolge kann der fertige Gesetzesentwurf im Oktober beschlossen werden. Die ÖVP sieht aber noch Nachbesserungsbedarf.

Schärferes Sexualstrafrecht "verschlafen"

Im Jahr 2019 habe es die ÖVP in der damaligen Koalition mit der FPÖ "verschlafen", das Sexualstrafrecht ausreichend zu reformieren, so Neßler: "Wir reparieren das jetzt. Anstatt sich daran zu beteiligen, einen umfassenden Schutz für unsere Kinder zu schaffen, fokussiert sich Plakolm darauf, für Schlagzeilen zu sorgen."