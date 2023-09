Fall Teichtmeister: Der Weg in ein straffreies Leben

Florian Teichtmeister ist schuldig, muss aber weder ins Gefängnis noch in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Was in der Öffentlichkeit mitunter für Empörung gesorgt hat, könnte sich in Hinblick auf ein mögliches Rückfallrisiko allerdings positiv auswirken.

Per Weisung wurden vom Gericht engmaschige psychotherapeutische Maßnahmen angeordnet. Zudem muss er regelmäßig nachweisen, dass er weder Alkohol noch Drogen konsumiert. Weiters wurde Bewährungshilfe angeordnet.