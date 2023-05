Vizekanzler präsentiert neue Generalsekretärin Olga Voglauer

"Dober dan, ich bin Olga Voglauer, bin Kärntner-Slowenin, bin Bio-Bäuerin und Grüne mit Leib und Seele", stellt sich die 42-Jährige selbst vor.

Aufgeben sei keine Option, so Voglauer, sowohl als Landwirtin als auch als Politikerin. Als Landwirtin wisse man im Frühjahr nicht, was der Herbst an Ernte bringen wird - und so verhalte es sich auch in der Politik.

Sie sei 2017 den Grünen beigetreten. "Wir haben es noch nicht in den Kärntner Landtag geschafft", aber wichtige Arbeit im Kleinen sei gelungen. Aufgabe der Politik sei es, "Rahmenbedingungen zu schaffen, sozial- und klimagerecht".

Es gehe zudem um ein "Streben nach einer guten Zukunft", so die grüne Generalsekretärin, die auf "populistische Kräfte verweist, die die niedrigsten Instinkte der Menschen" bediene. Ohne einzelne Parteien zu nennen, spricht Voglauer von politischen Kräften, "die Minderheiten beschneidet, Klimawandel leugnet, die Würde des Menschen angreifen will".

Sie sieht ihre Aufgabe darin, in der laufenden "Gesetzgebungsperiode die Gesprächskultur in eine andere Richtung zu lenken".