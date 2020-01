Grünen-Generalsekretär Fiesel geht "aus privaten Gründen"

Erst Ende Oktober wurde Thimo Fiesel Generalsekretär der Grünen, jetzt geht er schon wieder: Aus "privaten Gründen", wie Parteichef Werner Kogler am Freitagnachmittag in einer Aussendung bekanntgab.

"Als Vater von drei kleinen Kindern und mit Familie und Lebensmittelpunkt in Tirol ist sein Schritt für mich persönlich nicht unerwartet und gut nachvollziehbar. Ist dieser Job an der Schlüsselstelle der Grünen Partei in Wien doch extrem zeitintensiv“, schreibt Kogler.

Der 36-Jährige war den Großteil der Woche in Wien, kam meist nur am Wochenende nach Hause. Geplant war eigentlich, dass seine Familie in absehbarer Zeit von Tirol nach Wien übersiedelt. Das ist jetzt hinfällig.

Berufliche Auszeit

Mit Ablauf seiner Funktionsperiode, Ende April, wird der 36-Jährige also zurück nach Tirol gehen. Seine weiteren Pläne sind noch nicht fix. Aus der Partei heißt es gegenüber dem KURIER, dass eine berufliche Auszeit angedacht sei - etwa in Form einer Bildungskarenz.

Fiesel, ein gebürtiger Schwabe, zog 2007 fürs Studium nach Kufstein, Tirol, wo er bis heute mit seiner Frau und seinen Kindern lebt.

Er war gerade Landesgeschäftsführer bei den Grünen in Tirol, als ihn die Bundespartei nach Wien berief. Nach der Sanierung der Partei und der Neuaufstellung mit Werner Kogler an der Spitze war der 36-Jährige Wahlkampfleiter für die Grünen.