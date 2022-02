Grüne Klubobfrau: „Wir haben das vereinbart, daher gilt es weiter“

Im Sideletter steht, dass die ÖVP für drei, die Grünen für zwei Personen das Vorschlagsrecht haben.

Ein Vorschlagsrecht ist etwas anders. Die Posten sind nicht durch Grüne Parteigänger besetzt worden.

Meinen Sie es ernst, dass die Grünen nicht jemanden vorgeschlagen haben, dem sie vertrauen?

Das meine ich absolut ernst. Schauen Sie sich mal an, was Leonore Gewessler in all ihren Zuständigkeitsbereichen gemacht hat.