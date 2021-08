Grüne Frontalkritik aus der zweiten Reihe: "Afghanistankurs ist eine Schande"

Während Innenminister Nehammer lautstark eine Fortsetzung Abschiebungen nach Afghanistan forderte, blieb es in den grünen Reihen auffallend still.

Kein Wort von Vizekanzler Werner Kogler zu den harschen Ansagen des Koalitionspartners. Kein Wort auch von Klubchefin Sigi Maurer, als Nehammers "Alternativen zur Europäische Menschenrechtskonvention" andachte, wenn Abschiebungen nicht möglich sind.

Nicht einmal die Forderung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen, wollte man kommentieren.

Abschiebungen nach Afghanistan "kann und wird es nicht geben", lautete lediglich ein recht allgemein gehaltenes Pressestatement am Montag. Seitdem wieder: Funkstille

Nachdem am Montag mit Birgit Hebein die ehemalige Grüne Vizebürgermeisterin Wiens aus der Partei ausgetreten ist, kritisierte am Dienstag bereits Oberösterreichs Grünen-Chef Stefan Kaineder den Afghanistan-Kurs der Regierung. Diese seien "eigentlich ein Schaden für die Republik Österreich", sagte er zu Puls24. Mit Johannes Rauch brach nun der nächste aktive Grüne Politiker in das Schweigen auf Bundesebene.