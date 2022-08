Großer Frauenmangel in Österreichs medialer Politikberichterstattung

Es ist ein bekanntes Problem in der europäischen Medienlandschaft: Es fehlt an weiblichen Stimmen in der politischen Berichterstattung. Während sich bisherige Studien diesem Problem vor allem auf inhaltlicher Ebene angenähert haben, beschäftigten sich Wiener Forscher nun vor allem mit den Faktoren, die zur Unterrepräsentation führen. Dabei zeigte sich, dass Genderguidelines wenig Effekt zeitigen, Zeitmangel sowie bestehende Netzwerke aber eine große Rolle spielen.

Das Forschungsteam der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat sich für die in der Fachzeitschrift Journalism and Mass Communication Quarterly veröffentlichte Studie grundsätzlich auf drei Ebenen konzentriert. "Wir haben uns die journalistische Kultur, die Redaktionen als organisationale Einheit und die Journalistinnen und Journalisten als Individuen angesehen und uns die Frage gestellt, was beim Zusammenspiel dieser drei Ebenen wirklich entscheidend ist. Bei den journalistischen Strukturen gibt es durchaus Unterschiede, welches Rollenverständnis Journalistinnen und Journalisten haben, und diese Rolle wirkt sich auch auf die Repräsentanz von Frauen aus, unabhängig vom eigenen Geschlecht", so Andreas Riedl vom Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung im Interview mit der APA.