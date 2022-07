Feministische Avantgarde in Arles: Aus der Schachtel ins Rampenlicht

Es ist auffĂ€llig, dass sich ein Fotofestival in einer Zeit, in der Kameras scheinbar ĂŒberall sind, so stark mit dem Fehlen von Bildern beschĂ€ftigt.

Da ist etwa LĂ©a Habourdin, die Fotos von WĂ€ldern mit natĂŒrlichen Pigmenten ausarbeitet, die mit der Zeit verblassen. Einige BeitrĂ€ge greifen zu Mitteln der Fiktion, um das Fehlen bildlicher Dokumente zu kompensieren. In der Gruppenschau „If A Tree Falls in the Forest“, die das eingangs erwĂ€hnte Sprichwort zitiert, tastet sich der SĂŒdafrikaner Jansen van Staden an den Tod seines Vaters beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs heran: Das Bildpaar, in dem er die Asche des VerunglĂŒckten einem verunglĂŒckten Foto gegenĂŒberstellt, in dem der Vater durch Überbelichtung „verglĂŒht“ ist, ist unglaublich traurig.

Doch man sieht in einer anderen Schau auch jene Bilder, die die US-Journalistin Lee Miller bei der Befreiung der KZs Buchenwald und Dachau machte: Von Krematorien, Leichenbergen, ausgezehrten HĂ€ftlingen. Sie unterstreichen die zeitlose Wichtigkeit fotografischer Zeugenschaft – und geben doch nur eine Ahnung von dem, was passierte, als keine Kamera dabei war.

Der KURIER reiste auf Einladung der Sammlung Verbund nach Arles.