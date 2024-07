Ab heute: Gratis-HPV-Stich für rund eine Million Junge

Plakolm will gezielt an Jugen-Organisationen herantreten

Für die Ausweitung des Gratis-Programms hat sich auch ÖVP–Staatssekretärin Claudia Plakolm, zuständig für Jugend, Zivildienst und Digitalisierung, eingesetzt. „Der Schutz vor HPV soll für junge Menschen genauso selbstverständlich zum Jungsein dazugehören, wie der Besuch eines Clubs, einer Bar oder eines Zeltfestes.“ Im Sommer will sie gezielt an Jugend- und Ehrenamts-Organisationen herantreten. Schon seit Längerem gilt ein Aufruf an Organisationen, in denen Zivildiener tätig sind, diese auf das Angebot aufmerksam zu machen.

Die Regierung habe in den vergangenen Jahren viel getan, um die Menschen zur Impfung zu motivieren, sagt Christiane Druml, Leiterin der Bioethik-Kommission. Kein leichtes Unterfangen: „Die Corona-Krise hat eine ungünstige Stimmung geschaffen und die Bedeutung von Impfungen als wichtige prophylaktische Maßnahme und als Errungenschaft der Medizin in Verruf gebracht.“