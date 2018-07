Was wurde eigentlich aus Gorbachs Tempo-160-Test?

Während Gorbach damals von einem "Meilenstein in der europäischen Verkehrspolitik" sprach und ankündigte, dass man über diesen Versuch in zehn Jahren "ganz anders reden" würde, gab die Zeit eher denjenigen recht, die schon damals gegen das erhöhte Tempolimit wetterten - und das waren mit Ausnahme der Regierung und des ÖAMTC in etwa alle. Neben SPÖ und Grüne stiegen auch NGOs und Zivilgesellschaft auf die Barrikaden. So sperrte etwa Greenpeace gleich zu Beginn der ersten Testphase die Autobahn in Fahrtrichtung Spittal mit einer Menschenkette für 12 Stunden komplett - eine Aktion, die der damalige Spittaler SPÖ-Bürgermeister Gerhard Köfer bereits im Vorfeld unterstützt hatte und über die sich sein Paternioner Amts- und Parteikollege Georg Eder "hocherfreut" zeigte.

20 bis 25 Prozent mehr Emissionen

Doch nicht nur die Stimmung, auch die nackten Zahlen sprachen gegen Tempo 160. So berechnete das Umweltbundesamt damals für Tempo 160 im Vergleich zu Tempo 130 eine Erhöhung des Verbrauchs und der Treibhausgasemissionen um 20 bis 25 Prozent, bei Dieselfahrzeugen wurde sogar vor Steigerungen des Partikel- und Stickstoffausstoßes um über 50 Prozent gewarnt. Weiters steige auch die Lärmbelastung massiv, so die Experten: Die Lärmzunahme bei Tempo 160 wäre mit einer Verdopplung des Verkehrsaufkommens gleichzusetzen.

Schließlich wurde Tempo 160 auch von den Autofahrern nur mäßig angenommen. Während der ersten Testphase befuhren 35 Prozent die Pilotstrecke mit 135 bis 145 Stundenkilometern, die erlaubten 160 erreichten lediglich 15 Prozent. Die Hälfte fuhr einfach so weiter wie zuvor - und pfiff auf Gorbachs Meilenstein.