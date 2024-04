Gewesslers Russengas-Ausstieg für Neos "zu spät und nicht weit genug"

NEOS begrüßen Maßnahmen, die die Energieunabhängigkeit Österreichs stärken und gleichzeitig den Druck auf Putins Regime erhöhen, fordern aber ambitioniertere und weitreichendere Pläne von der Bundesregierung, wie es in einer Aussendung heißt. „Wir NEOS haben als einzige Partei von Anfang an energische Maßnahmen zum Ausstieg aus russischem Gas gefordert, passiert ist aber bis heute viel zu wenig“, so Doppelbauer.

Doppelbauer kritisiert vor allem die hohen Gaspreise beim Endverbraucher im Zusammenhang mit der hohen Teuerung - bei gleichzeitiger Abhängigkeit von Gas-Importen aus Russland.

Seit Februar habe jede und jeder Einzelne schon fast 1.000 Euro pro Kopf für russisches Gas bezahlt – und damit Putins Kriegskasse befüllt, so Doppelbauer. „Gleichzeitig ist die Inflationsrate für Gas nirgends in Europa höher als in Österreich gewesen. Bund und Länder sind als Eigentümer der Energiekonzerne hier in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die mittlerweile dramatisch gesunkenen Großhandelspreise auch bei den Kundinnen und Kunden ankommen und diese unsägliche (teil-)staatliche Abzocke endlich endet.“