Gewessler wirbt mit 2,29-Milliarden-Budget für Kesseltausch

Bis zu 75 Prozent der Kosten für einen Kesseltausch werden derzeit vom Staat ersetzt. Diese Förderung besteht jedenfalls noch 2024 und 2025 – und ist mit viel Steuergeld ausgestattet: Derzeit sind noch rund 2,29 Milliarden Euro in den Fördertöpfen vorhanden, bestätigt das Klimaministerium.

"Der Kesseltausch darf keine Frage des Geldbörsels sein“, erklärt Klimaministerin Leonore Gewessler zu Beginn eines ungewöhnlichen Medientermins am Donnerstag.

An ihrer Seite steht die Installateurin Maria Kollar, vom gleichnamigen Installationsbetrieb aus Lilienfeld in Niederösterreich. Kollars Betrieb gibt es seit 1867 (!), die Diplomingenieuren leitet den Betrieb in der sechsten Generation, seit 35 Jahren sei man auf erneuerbare Energiesysteme in Häusern spezialisiert, erzählt sie.

Gewessler hatte sich ein Fitnessstudio in Wien – Währing als Präsentationsort ausgesucht – als Referenz an das Werbevideos der neuen Kampagne, das eine Frau zeigt, die mit einem Heizkessel Wrestling vollführt, daher auch der Slogan "K.O. für alte Öl- und Gaskessel“.