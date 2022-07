Gewessler: "Putin will Europa spalten"

Umweltministerin Leonore Gewessler (Gr├╝ne) lie├č bei Margit Laufer in der ZiB2 am Montag den Deckel auf dem Topf. Zumindest wenn es um die Frage ging, wie ├ľsterreich handeln solle, wenn der EU-Gasnotfallplan nicht umsetzbar w├Ąre. Und das ist realistisch: Spanien, Portugal, Irland, Zypern und Malta k├Ânnen eine Ausnahmeregelung von den geplanten 15 Prozent Gasersparnis beantragen. Das Gleiche gilt f├╝r die baltischen L├Ąnder, die nicht an das Gasnetz der EU angeschlossen sind. Ob ├ľsterreich dann mehr einsparen m├╝sse, beantwortete die Umweltministerin nicht.