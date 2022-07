Politik im Energiecheck: Der Letzte dreht das Licht ab

Grundsätzlich betonen die Ministerien, dass „nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit“ gehandelt werde. Was das konkret heißt, führten die wenigsten aus. Das Finanzministerium übermittelte gleich überhaupt kein Statement. Im Verteidigungsministerium laufe das „Projekt Autarkie“, wofür heuer 440.000 Euro in die Rossauer Kaserne investiert werden sollen. Wie man autark werden will, wurde nicht näher erläutert.

Genannt, aber alles andere als ein Novum in öffentlichen Gebäuden sind eine Umstellung auf LED-Beleuchtung und der Einbau von Bewegungsmeldern. Darauf setzen unter anderem das Justiz- und Außenministerium. Die Ministerien, die sich größtenteils in Altbauten befinden, eint, dass sie am Wiener Fernwärmenetz hängen. In Wien werden 60 Prozent der Fernwärme aus Gas generiert.

Das Innenministerium hat eine Arbeitsgruppe installiert. Die eruiert Einsparungsmöglichkeiten. Der Exekutivdienst darf dabei nicht beeinträchtigt werden, heißt es. Beim Außenministerium wolle man „Richtung Herbst“ kommunizieren, wie es um die Festlegung einer bestimmten Innentemperatur oder ähnlichen Maßnahmen aussieht. Die Einsparungsmöglichkeiten werden geprüft. Ungewiss ist, wann Genaueres feststeht. Zwischen 18 Uhr und 6 Uhr erlischt das Ganglicht im Außenministerium automatisch.

Ebenfalls in Prüfung befindet sich für einige Gebäude die Möglichkeit, eine Fotovoltaikanlage zu installieren. In der Regel sind die Ministerien in den verschiedenen Gebäuden zur Miete und auch der Denkmalschutz spielt dabei eine Rolle.

In den Ministerien für Äußeres und Justiz und im Bundeskanzleramt wird eine Fotovoltaikanlage geprüft. Im Regierungsgebäude am Stubenring, welches die drei Ministerien Arbeit & Wirtschaft, Soziales und Landwirtschaft beheimatet, ist eine Anlage bereits am Dach.