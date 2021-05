Gewaltschutz-Paket: Auch Kinder und „Ehrkultur“ im Fokus

Darauf, dass auch der Kinderschutz ins Paket mitaufgenommen wird, pochte Justizministerin Zadić, die am Dienstag „Die Möwe“ in Wien besuchte. Sie erinnert: Unter den elf Frauen, die heuer ermordet wurden, waren auch Mütter. Kinder stünden bei solchen Taten „in der zweiten Reihe“, dabei seien sie oft schwerst traumatisiert.

Bei der „Möwe“ wird Kindern, die nach solchen Erlebnissen verstummen, Raum geboten, über die Tat zu sprechen, sie zu verarbeiten. Ihre Betreuung habe auch präventiven Charakter, sagt „Möwe“-Chefin Hedwig Wölfl: „Wer in seiner Kindheit Gewalt erfahren hat, wird als Erwachsener häufig selbst gewalttätig.“

Mehr Kinder bei Prozessen begleitet

Gestiegen sei zuletzt der Bedarf an Prozessbegleitung: 2019 wurden in den „Möwe“-Kinderschutzzentren in Wien und Niederösterreich 7.708 Stunden in diesem Bereich geleistet, 2020 waren es 8.335 Stunden. Bei der Prozessbegleitung geht es darum, Kinder zu unterstützen, wenn sie nach Gewalttaten in der Familie vor Gericht als Zeugen aussagen müssen (mehr Infos hier).

Österreichweit waren im Vorjahr 1.968 Minderjährige in Prozessbegleitung, davon 1.394 Mädchen. Heuer dürften es noch mehr werden: Anfang des Jahres trat eine Novelle in Kraft, wonach auch Kinder, die nicht unmittelbar Gewalt erlitten, aber miterlebt haben, einen Opferstatus haben – damit verbunden ist ein Anspruch auf psychosoziale und juristische Hilfe.