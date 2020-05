Breite Front gegen neue Ambulanzgebühr

Die Entscheidung in der Kurie der angestellten Ärzte war knapp: Ein Antrag auf Einführung von Ambulanzgebühren, um den Zustrom zu den Spitalsambulanzen zu drosseln, war in der Standesvertretung im Dezember 2012 nur mit 51 zu 50 Stimmen angenommen worden.

Das Ergebnis des Votums ließ der Kurien-Obmann nun via ORF-Radio die Öffentlichkeit wissen: Harald Mayer warnte vor einem „Kollaps des Systems“ und verlangte die Wiedereinführung der Gebühr. Patienten kämen nicht nur in der Nacht, sondern auch wegen Beschwerden, die nicht in einer Spitalsambulanz behandelt werden müssten – darunter auch „eingewachsene Zehennägel“, sagte Mayer.