Gesundheitsreform fixiert

Kern der Reform ist: Bund, Länder und Sozialversicherung werden die Versorgung gemeinsam planen, steuern und finanzieren. Alle Player müssen nach einem Steuerungssystem, das vertraglich fixierte Versorgungs- und Finanzziele hat, an einem Strang ziehen. Inhalt der 4-Jahres-Verträge ist, wie sich das Gesundheitssystem in einem Bundesland weiter entwickeln soll und wo von Spital und niedergelassenen Ärzten welche Leistungen angeboten werden. Die Qualitätskriterien gibt der Bund vor. Ob die Ziele erreicht oder verfehlt werden, wird durch ein Monitoring überwacht. Werden Ziele verfehlt, drohen Sanktionen durch die Bundesregierung.

Wiens Gesundheitsstadträtin und Länderverhandlerin Sonja Wehsely ( SPÖ) spricht von „radikalen Veränderungen“, die in Zukunft das „Hin- und Herschieben von Patienten“ zwischen Spitälern und niedergelassenem Bereich hintanhalten würden. „Wo die Systeme passen, wird es so bleiben und wo es nicht passt, wird es Änderungen geben.“ Neu ist zudem ein Topf von 30 Millionen Euro pro Jahr, der für klar definierte Präventionsprogramme zur Verfügung steht. Endgültig abgesegnet wird die Reform bei einer Landeshauptleutekonferenz am 19. Dezember in Innsbruck.