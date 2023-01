Bis zum Ende der Finanzausgleichsverhandlungen, diese müssen im Jahr 2023 abgeschlossen werden, müssen konkrete Reformen des Gesundheitssystems fixiert sein. Anderenfalls bliebe weitere fünf Jahre alles, wie es jetzt ist, und das dürfe nicht geschehen, sagt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) im Ö1-Interview, sonst würden sich die Probleme im Gesundheitssystem verschärfen.

Rauch hat angekündigt, "an den großen Schrauben" drehen zu wollen. Sollte es in den Verhandlungen zu keiner Einigung mit den Partnern, also Bund, Ländern, Gemeinden, Finanzminister, Ärztekammer und Sozialversicherung, kommen, würde er notfalls auch gegen ihren Willen Reformgesetze auf den Weg bringen, wie er im Ö1-Morgenmagazin am Freitag sagt.