Ärztekammer "entsetzt und verärgert" über Doskozil

Diese sei laut dem Landeshauptmann bundesgesetzlich mit viel zu viel Macht ausgestattet, „das gehört beseitigt“. Das gesamte System müsse "neu gedacht" werden - gegebenenfalls auch ohne die Ärztekammer, hieß es.

Ärztekammer reagierte schriftlich

In einer schriftlichen Stellungnahme reagierte die Ärztekammer nun auf die Vorwürfe. „Es ist jetzt ganz klar, was Doskozil anstrebt – ein verstaatlichtes Gesundheitssystem unter Ausschaltung der verfassungsrechtlich gewährleisteten Selbstverwaltung der Ärzteschaft", sagt Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. Mit seinen Aussagen rüttle der Landeshauptmann an der gesamten Sozialpartnerschaft, heißt es weiter.